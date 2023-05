Disputat in Sala Sporturilor din Targu Secuiesc, Turneul Final al categoriei de varsta U13 la baschet feminin a fost castigat de ACS Dan Dacian Bucuresti, KSE Targu Secuiesc terminand pe pozitia a patra, iar CSS Sfantu Gheorghe pe locul cinci.Ambele echipe reprezentand judetul Covasna au facut parte din Grupa A, KSE Targu Secuiesc cu doua victorii si o infrangere (51-28 cu CSS Sf.Gheorghe, 64-43 cu CSO Voluntari si 35-67 cu CSM Bucuresti), calificandu-se in semifinale. In penultimul act al ... citeste toata stirea