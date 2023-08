La Craiova, in prezenta presedintelui Federatiei Romane de Baschet si a reprezentantilor cluburilor inscrise, a avut loc tragerea la sorti a primului tur din cadrul Cupei Romaniei la Baschet Feminin, editia 2023-2024.Sepsi-SIC, campioana en-titre si detinatoarea Cupei Romaniei, va intalni in primul tur pe Rapid Bucuresti. Prima partida va avea loc la Sfantu Gheorghe, iar returul in Capitala. KSE Targu Secuiesc o va avea ca adversara pe CSM Targu Mures, primul joc urmand a se disputa la Targu ... citeste toata stirea