Electra Garaiacu este vicecampioana balcanica la lupte libere

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 16:46
Judetul Covasna are din nou motive de mandrie. Electra Garaiacu, sportiva legitimata la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, a devenit vicecampioana balcanica la categoria U20, -53 kg. Titlul a fost obtinut in cadrul Campionatelor Balcanice de Lupte Libere, desfasurate intre 10 si 12 octombrie la Cluj-Napoca.

Competitia a reunit sportivi din 13 tari, printre care Albania, Grecia, Turcia, Serbia, Israel, Kosovo, Macedonia de Nord si Republica Moldova.

