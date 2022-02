Elevii, uniti prin sport, la Turneul de Fotbal Covasna

Sambata trecuta a avut loc prima editie a Turneului de Fotbal Covasna (TFC), organizat de Consiliul Judetean al Elevilor (CJE). Opt echipe au intrat in teren pentru a castiga competitia. Turneul s-a intins pe o perioada de sapte ore. In final, elevii de la liceele "Mikes Kelemen" si "Berde Aron" au iesit castigatori."In sfarsit pot spune cu onestitate ca prima editie a Turneului de Fotbal Covasna a fost una de real succes. Ne-a fost dor de atmosfera unui eveniment si ma bucur ca am putut pune ... citeste toata stirea