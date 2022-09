Etapa gazdelor in Liga 4

In acest weekend, a debutat Liga 4 Covasna, prima etapa fiind una in care gazdele si-au fructificat avantajul terenului propriu in cinci din cele sapte partide programate.Dintre echipele vizitatoare, doar ATSC Reci si campioana editiei trecute, CSO Baraolt, au reusit sa se impuna. Cea mai mare diferenta de scor a fost reusita de AS Prima Bradut, tot o victorie concludenta fiind trecuta si in dreptul echipei ACS Staruinta Zagon.Rezultatele complete ale primei etape:AS Harghita Aita ... citeste toata stirea