Cele doua sportive legitimate la Sepsi-SIC, Incze Kriszta si Catalina Axente, s-au clasat departe de podium la Campionatul Mondial de lupte pentru seniori de la Belgrad.La categoria 65 kg, Incze Kriszta s-a impus in calificari, 7-0, in fata canadiencei Aleah Noelle Nickel. In sferturi, insa, a fost invinsa cu 5-2 de frantuzoaica Koumba Larroque, si ... citeste toata stirea