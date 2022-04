Evolutii meritorii pentru Haromszeki Agyusok

Asa cum am mai relatat, reprezentanta judetului Covasna in hocheiul romanesc, Haromszeki Agyusok, a avut si continua sa aiba prestatii meritorii in primul an de activitate.Ultima partida a echipei din Targu Secuiesc s-a disputat ieri (5 aprilie) in cadrul Cupei Romaniei avand-o ca adversara pe Corona Brasov, o echipa experimentata, cu evolutii si in Erste Liga. Brasovenii s-au impus cu rezultatul de 2-0 (0-0, 1-0, 1-0), insa covasnenii au dat o replica buna. Anterior, tot in Cupa Romaniei, ... citeste toata stirea