Fara incidente la meciul Sepsi OSK - FCSB

Duminica seara, FCSB a invins echipa gazda, Sepsi OSK, cu scorul de 1-0, in cadrul etapei a 11-a din Superliga Romaniei. In ciuda ploii care a insotit intreaga partida, peste 3.500 de suporteri s-au adunat in tribune pentru a sustine echipele favorite. Nu s-au inregistrat incidente, transmite purtatorul de cuvant al Gruparii de Jandarmi Mobila Brasov.Pe durata meciului, Gruparea de Jandarmi Mobila Brasov a mobilizat 100 de jandarmi pentru a asigura masurile de ordine si siguranta publica. ... citește toată știrea