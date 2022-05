Fara victorie in Liga 3

In etapa a 5-a din Liga 3 Seria 5, faza de Play-Off / Play-Out, Sepsi OSK 2 a remizat in deplasare, in timp ce KSE Targu Secuiesc s-a intors fara puncte, tot din statutul de echipa oaspete, de la Plopeni.Sepsi OSK 2 s-a deplasat pe terenul echipei Olimpic Cetate Rasnov, de unde s-a intors cu un punct, dupa remiza obtinuta, scor 1-1. Ambele goluri au venit in repriza secunda, la un interval scurt de timp. Gazdele au deschis scorul, Berde fiind cel care a restabilit egalitatea. ... citeste toata stirea