Ambele reprezentante ale judetului Covasna in Liga 3, Sepsi OSK 2 si KSE Targu Secuiesc, au pierdut in etapa a doua, cu acelasi scor, 1-0.Sepsi OSK 2 a jucat in deplasare la SR Brasov si partida parea sa se indrepte catre o remiza alba. Brasovenii, insa, au dat lovitura cu trei minute inainte de final si s-au impus cu rezultatul de 1-0.Cu o remiza si o infrangere, Sepsi OSK 2 se afla pe pozitia a 8-a in ... citeste toata stirea