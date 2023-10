Weekendul trecut a fost unul reusit pentru toate categoriile de juniori ale clubului Sepsi OSK, in toate cele cinci partide disputate alb-rosii obtinand victorii, la U16 si Tineret cu nu mai putin de 13 goluri marcate.In Liga Elitelor U14 s-a consemnat singura partida in deplasare pentru Sepsi OSK. Echipa s-a impus cu rezultatul de 3-0 pe terenul echipei ACS Scoala de Fotbal Pajura Husi. Golurile au fost marcate de Druma - doua reusite si Fulop. In clasamentul Seriei 1, Sepsi OSK ocupa ... citeste toata stirea