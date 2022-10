In ultima perioada, echipa feminina a clubului Sepsi OSK a disputat doua partide, ambele pierdute, in Cupa Romaniei, respectiv Liga 3.Invinse cu 5-1 de ACS Campionii FC Arges in Cupa Romaniei, fetele de la Sepsi OSK au avut o deplasare dificila in Liga 3, in care au intalnit liderul Seriei 2, ... citeste toata stirea