Dupa sase etape disputate in Liga 3, Seria 3, la fotbal feminin, Sepsi OSK conduce detasat in clasament cu cinci victorii, ultima la scor, 10-0, in fata echipei Vasas Femina FC II.Dupa ce runda trecuta au cedat cu 3-1 pe terenul celor de la Coltea Brasov, fetele de la Sepsi OSK si-au luat revansa pe propriul teren, administrand o infrangere la scor echipei secunde a clubului Vasas Femina din Odorheiu Secuiesc. La final s-a inregistrat un 10-0(5-0), prin ... citeste toata stirea