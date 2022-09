Echipa feminina de fotbal a clubului Sepsi OSK are de la inceputul sezonului doar victorii, ultimele doua reusite consemnandu-se in campionat, respectiv Cupa Romaniei.Dupa ce in primul meci s-a impus la Botosani, Sepsi OSK a castigat si a doua partida din Seria 2 a Ligii 3, pe propriul teren, cu ACSM Politehnica Iasi, rezultat 5-3. Astfel, in clasament Sepsi OSK ocupa pozitia secunda, ... citeste toata stirea