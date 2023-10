Echipa de fotbal feminin a clubului Sepsi OSK a disputat, de la inceputul sezonului 2023-2024, trei partide in Liga 3 si una in Cupa Romaniei, toate incheiate cu victorii.In Liga 3, Seria 3, Sepsi OSK conduce in clasament cu trei victorii din tot atatea partide disputate. Seria a inceput prin victorie pe teren propriu, cu Coltea 1920 Brasov, rezultat 8-1. A urmat un succes si mai concludent, in deplasare, la Vasas Femina II Odorheiu Secuiesc, 12-0, marcatoare fiind: Mikola Klementina-Boglarka ... citeste toata stirea