Final de an in Liga 3

In Liga 3, Seria 5, cea in care se afla cele doua echipe covasnene, Sepsi OSK 2 si KSE Targu Secuiesc, s-a disputat etapa a 15-a, ultima din acest an, bilantul fiind o remiza si o infrangere.Dupa o partida cu un deznodamant dramatic, Sepsi OSK 2 a pierdut pe propriul teren, rezultat 3-2, in fata echipei Kids Tampa Brasov. Renta a deschis scorul pentru covasneni, dar pana la pauza oaspetii au egalat, iar apoi au preluat conducerea. In minutul 75, Toma a facut 2-2, dar brasovenii au dat ... citeste toata stirea