Final de sezon in Liga 3

In ultima etapa contand pentru Play-Out-ul Ligii 3, Seria 5, Sepsi OSK II a pierdut in deplasare la SR Brasov, iar KSE Targu Secuiesc a remizat pe propriul teren cu Viitorul Curita.Desi s-a deplasat pe terenul penultimei clasate, SR Brasov, Sepsi OSK II a fost invinsa la scor de neprezentare, 3-0 pentru gazde. Brasovenii au deschis scorul in primul sfert de ora, iar pana la pauza au mai mai marcat o data, rezultatul final fiind stabilit dintr-un penalty in debutul partii secunde. Valentin ... citește toată știrea