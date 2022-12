Final de tur in Liga 4

Liga 4 Covasna a programat partidele din etapa a 13-a, ultima a turului si ultima din acest an, AS Prima Bradut, CSO Baraolt si AS Covasna fiind ocupantele primelor trei pozitii in clasament.Surpriza rundei a fost victoria celor de la AS Progresul Sita Buzaului, care au dispus de liderul AS Prima Bradut, aflat la cea de-a doua infrangere stagionala. De acest pas gresit a profitat urmaritoarea CSO Baraolt, care s-a impus in derbyul cu ocupanta pozitiei a treia, AS Covasna. Astfel, ecartul ... citeste toata stirea