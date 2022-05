Finala Cupei Romaniei - O partida cat un sezon pentru Sepsi OSK

Astazi, cu incepere de la ora 20:30, pe Stadionul Rapid-Giulesti din Capitala, Sepsi OSK va disputa finala Cupei Romaniei editia 2021-2022, in care o va avea ca adversara pe FC Voluntari.Pentru Sepsi OSK este cea de-a doua finala pe care o va disputa, prima fiind pierduta cu 1-0 in 2020 la Ploiesti, in fata celor de la FCSB. Actualul sezon a fost unul dificil, si in acelasi timp inedit, covasnenii pornind lupta in trei competitii, Liga 1, Cupa Romaniei si Conference League, dar cu toate ... citeste toata stirea