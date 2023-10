Sectia de baschet a clubului sportiv KSE Targu Secuiesc primeste o finantare de 350.000 de lei de la Consiliul Judetean (CJ) Covasna pentru participarea in competitiile nationale de adulti si juniori.Decizia a fost luata in cea mai recenta sedinta a CJ, de joi, 5 octombrie. Tot atunci s-a stabilit ca banii vor fi oferiti in doua transe: in 2023, 150.000 de lei, iar in 2024, restul, de 200.000 de lei.Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. Alocarea s-a facut in baza prevederilor ... citeste toata stirea