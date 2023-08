Toti cei care vor sa alerge in natura impreuna cu alti impatimiti ai acestui sport sunt invitati la un eveniment organizat de Fitness Tribe. Alergarea comunitara va avea loc pe 23 septembrie, iar intalnirea se va da la locul de picnic de langa pista motocross de la intrarea in Sugas Bai.Fie ca sunteti in cautarea unei provocari personale sau doriti sa experimentati bucuria alergarii alaturi de altii, sunteti bineveniti sa va alaturati evenimentului organizat de comunitatea de alergatori din ... citeste toata stirea