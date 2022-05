Fulop Istvan, in echipa ideala a etapei

Sepsi OSK a terminat cu o victorie zdrobitoare sezonul 2021-2022 in Liga 1, 5-0 pe terenul celor de la U Craiova 1948, Liga Profesionista de Fotbal nominalizandu-l in echipa etapei pe jucatorul echipei noastre, Fulop Istvan.Cu o singura infrangere si sapte victorii in noua partide disputate, Sepsi OSK s-a dovedit a fi cea mai buna echipa din Play-Out. Parcursul bun al covasnenilor a fost incununat cu succesul din Banie, 5-0 in fata echipei U Craiova 1948. Practic, misiunea elevilor lui ... citeste toata stirea