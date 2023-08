Astazi, la Sepsi Arena, cu incepere de la ora 17:30, Sepsi-SIC va debuta oficial in Liga 1 la futsal, intr-o partida cu ACS Mausoleul Marasesti.Dupa o pauza de cinci ani, de la retrogradarea echipei Sepsi Futsal Spicom in 2018, vom avea din nou la Sfantu Gheorghe futsal la cel mai inalt nivel. Sepsi-SIC debuteaza astazi in editia 2023-2024 a Ligii 1, avand-o ca adversara pe ACS Mausoleul Marasesti. Practic aceasta ... citeste toata stirea