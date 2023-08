Astazi, cu incepere de la ora 19:00, Sepsi OSK isi va juca sansa de a se califica in faza grupelor Conference League, in deplasare, in Norvegia, dupa ce in mansa tur a remizat, 2-2, cu FK Bodo/Glimt.In scurta sa istorie, Sepsi OSK a reusit sa faca, mai ales in ultimele sezoane, cate un pas important pe drumul performantei. Debutul de sezon 2023-2024 este, cel putin pana in acest moment, unul promitator, alb-rosii fiind singura echipa neinvinsa in Superliga, si la o partida distanta de tabloul ... citeste toata stirea