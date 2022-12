Handbal: Evolutii bune in Divizia A si la junioare, in prima parte a campionatului

Dupa o victorie fara emotii, scor 40-13, in fata Stiintei Bacau, tinerele jucatoare de la Sfantu Gheorghe au terminat turul Diviziei A pe locul secund, cu opt succese in noua meciuri disputate si un golaveraj de 264-217. Cu un lot foarte tanar, alcatuit intr-o buna masura din junioare ale Sepsi-SIC, formatia Centrului National de Excelenta a avut un parcurs foarte bun in aceasta toamna, in liga secunda feminina, singurul insucces venind in fata liderului Corona Brasov, care se indreapta cu pasi ... citeste toata stirea