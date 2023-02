Handbal: Junioarele 1 de la Sepsi-SIC s-au calificat cu punctaj maxim in playoff-ul campionatului

Echipa de junioare 1 a Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a incheiat prima faza a actualului sezon, Seriile Geografice. Tinerele handbaliste in alb-verde au castigat Seria D a "Campionatului National J1 - Sante", dupa ce au invins in toate cele 12 partide disputate pana in prezent.Ultimul meci din aceasta faza a avut loc duminica, la Sala Sporturilor "Szabo Kati", cand fetele antrenate de Carmen Cartas si Eugen Ciulei au trecut cu 51-25 (24-10) de CSM Csikszereda Miercurea Ciuc. Astfel, cu 24 de ... citeste toata stirea