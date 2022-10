Handbalul feminin nu se dezminte

Echipele de handbal feminin implicate in competitiile senioarelor, respectiv junioarelor au fost din nou victorioase, atat CNE Sfantu Gheorghe, Sepsi-SIC, cat si CSS Sfantu Gheorghe impunandu-se in partidele disputate.CNE Sfantu Gheorghe a obtinut cel de-al patrulea succes in Divizia A, Seria B, mentinandu-si procentajul de 100% in privinta victoriilor de la inceputul sezonului. De aceasta data, ele s-au impus in deplasare la echipa secunda a CSM Galati, cu rezultatul de 31-25 (16-16). ... citeste toata stirea