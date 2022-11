Haromszeki Agyusok au cedat in fata campioanei en-titre

Dupa o dubla disputata la Miercurea Ciuc, in Campionatul National de hochei, pentru Haromszeki Agyusok ar fi urmat revansa de doua partide la Targu Secuiesc cu campioana en-titre, o singura partida fiind programata, deocamdata, pe patinoarul din Targu Secuiesc.Avand in vedere sistemul competitional al Campionatului National de hochei, fiecare echipa joaca partide duble, acasa si in deplasare, cu celelalte competitoare, de aceasta data Haromszeki Agyusok a jucat o singura partida cu SC ... citeste toata stirea