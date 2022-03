Haromszeki Agyusok infrunta Sportul Studentesc

Haromszeki Agyusok revine pe gheata patinoarului din Targu Secuiesc si in cadrul Campionatului National de hochei va disputa doua partide in compania echipei bucurestene Sportul Studentesc.Dupa partidele cu CSA Steaua, disputate la Brasov, respectiv CSM Galati, la malul Dunarii, doua adversare incomode si valoroase, Haromszeki Agyusok are sansa de a obtine noi puncte in clasament. Victoriile cu CSA Steaua, dar si evolutiile bune de la Galati sunt premise suficiente pentru a vedea intalniri ... citeste toata stirea