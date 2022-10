Haromszeki Agyusok s-au intors cu 3 puncte de la Galati

Haromszeki Agyusok au debutat in noua editie a Campionatului National de hochei la Galati cu doua partide impotriva gazdelor, una pierduta, o a doua castigata, astfel ca, dupa prima etapa, echipa din Targu Secuiesc a acumulat trei puncte in clasament.In prima partida, gazdele, CSM Galati, s-au impus cu rezultatul de 6-2 (0-0, 4-1, 2-1). Asa cum o arata si rezultatele pe reprize, dupa o prima parte echilibrata, galatenii au luat un avantaj considerabil in repriza secunda, iar apoi au reusit ... citeste toata stirea