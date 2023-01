Hat-trick-ul lui Dugandzic a fost decisiv

In prima partida oficiala din 2023, Sepsi OSK a fost invinsa categoric de Rapid Bucuresti, rezultat 3-0, dupa o partida decisa in primele 19 minute, prin cele trei goluri marcate de Dugandzic.Partida a inceput cu echipa gazda, Rapid, in propria jumatate de teren, dar inca din minutul 5, in urma unui contraatac, Kait l-a gasit pe Dugandzic, care a deschis scorul. Nu aveau sa treaca decat opt minute si atacantul Rapidului a lovit din nou, de aceasta data reluand cu capul dupa un corner. Mai ... citeste toata stirea