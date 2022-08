In asteptarea unei noi victorii

In etapa a 5-a din Superliga, Sepsi OSK a inregistrat o noua remiza, capitol la care este in continuare performera competitiei, rezultatul de egalitate de la FC Voluntari plasandu-i pe alb-rosii pe pozitia a saptea a clasamentului.A fost o etapa interesanta, cel putin din perspectiva rezultatelor, cea mai mare diferenta de scor reusind-o FCU Craiova 1948, un 2-0 pe terenul celor de la FC Arges. Surpriza a venit de la FC Botosani, care s-a impus in deplasare la campioana en-titre, CFR Cluj, si ... citeste toata stirea