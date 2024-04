In cautarea primei victorii din Play-Off

Astazi, cu incepere de la ora 20:30, Sepsi OSK va evolua in deplasare la Rapid Bucuresti, fata in fata urmand a se afla singurele doua echipe care inca nu au obtinut vreo victorie in Play-Off.Desi, ca joc, Sepsi OSK a demonstrat ca se ridica la nivelul Play-Off-ului, dupa trei etape alb-rosii si-au trecut in linia de clasament o infrangere si doua remize. Astfel, trupa lui Bernd Storck ocupa pozitia a sasea, la patru puncte de Rapid Bucuresti, insa departe de locul de Conference League, sapte ... citește toată știrea