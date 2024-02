In deplasare la ultima clasata

Dupa cinci partide fara victorie, Sepsi OSK va evolua astazi, cu incepere de la ora 16:15, in deplasare, la FC Botosani, ultima clasata, cu speranta de a se intoarce acasa cu toate cele trei puncte puse in joc.Desi in ultimele cinci etape Sepsi OSK a obtinut doar un singur punct, gratie jocului rezultatelor, alb-rosii sunt inca in carti pentru a prinde Play-Off-ul. Distanta dintre locul zece, pe care se afla acum Sepsi OSK, si pozitia a sasea se masoara intr-o diferenta de patru puncte. In ... citește toată știrea