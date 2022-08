In weekend, se va da startul competitiilor de juniori

In acest weekend sunt programate sa se dispute partidele din prima etapa a competitiilor de juniori la fotbal, Sepsi OSK urmand sa fie prezenta in Liga Elitelor U16, Liga Elitelor U17 si Liga de Tineret.Liga Elitelor U16 va aduna la start 48 de competitoare, impartite in patru grupe a cate 12 echipe. Sepsi OSK se afla in Grupa 1 alaturi de ACS Tg.Mures 1898, ACS Kids Tampa Brasov, ACS Petrosport Ploiesti, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, LPS Iasi, ACSM Politehnica Iasi, ACS Petrolul 52, ACS FC ... citeste toata stirea