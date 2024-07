Inaintea unui nou inceput

Peste patru zile, mai exact sambata, 13 iulie, Sepsi OSK va debuta in noul sezon al Superligii, editia 2024-2025, aceasta fiind cea de-a noua prezenta, consecutiva, pentru alb-rosii in primul esalon valoric al fotbalului romanesc.Pentru Sepsi OSK sezonul trecut nu a fost chiar unul la nivelul asteptarilor. Dupa trei prezente consecutive in competitiile europene, doua Cupe ale Romaniei si tot atatea Supercupe, a venit un loc cinci, dar si eliminarea inca din faza grupelor in Cupa Romaniei. De ... citește toată știrea