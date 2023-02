Inca doua puncte pierdute

In etapa a 25-a din Superliga, Sepsi OSK nu a reusit sa obtina decat o remiza in partida cu Chindia Targoviste, si aceasta revenind, dupa ce a fost condusa cu 0-2, prin urmare alb-rosiii pierd inca doua puncte in lupta pentru Play-Off.In ciuda scorului nefavorabil covasnenilor, partida a fost extrem de spectaculoasa inca din primele minute, Popa, de la oaspeti, iar apoi Safranko, care a nimerit bara, avand primele ocazii de gol. Rondon a amenintat ceva mai tarziu poarta lui Cabuz, dar Chindia ... citeste toata stirea