Inca o data cu FC Voluntari

Astazi, cu incepere de la ora 19:00, Sepsi Arena va gazdui partida dintre Sepsi OSK si FC Voluntari, programata in etapa a 20-a din Superliga.La o distanta de doar trei zile, Sepsi OSK si FC Voluntari se vor afla din nou fata in fata, si tot pe Sepsi Arena, de aceasta data partida fiind programata in cadrul Superligii. Pentru covasneni este o intalnire extrem de importanta, mai ales ca in urmatoarea runda vor evolua de asemenea pe propriul teren, ipotetic sase puncte accesibile in drumul spre ... citeste toata stirea