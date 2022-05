Inca o data la Craiova

Dupa succesul din Cupa Romaniei, in fata Universitatii Craiova, o partida la fel de importanta urmeaza pentru Sepsi OSK, tot in Banie, de aceasta data in Liga 1 cu U Craiova 1948.Victoria din semifinalele Cupei Romaniei, care i-a asigurat prezenta pentru a doua oara in finala competitiei, va da cu siguranta un moral bun echipei noastre. U Craiova 1948 vine, la fel, cu un moral bun dupa victoria dramatica in Giulesti cu Rapid Bucuresti. Totusi, pentru covasneni nu va fi usor, Sepsi OSK fiind ... citeste toata stirea