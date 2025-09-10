Incep inscrierile la cursurile de gimnastica sustinute de Liviu Botos

Editeaza

Sursa: Covasnamedia.ro
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 07:46
Au inceput inscrierile pentru grupele de gimnastica sustinute de antrenorul Liviu Botos. Antrenamentele se tin la Colegiul National "Mihai Viteazul" din Sfantu Gheorghe. Locurile sunt limitate, iar parintii interesati sunt incurajati sa isi inscrie copiii cat mai curand.

Potrivit anuntului facut de Liviu Botos, antrenamentele se desfasoara dupa urmatorul program:

Marti, ora 15:00 - 25 de locuri;

Miercuri, ora 15:00 - 25 de locuri;

Joi, ora 18:00 - 25 de locuri.

