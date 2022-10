Incident intre suporteri, dupa meciul Sepsi OSK - Farul Constanta

Un incident in care au fost implicati fani ai Sepsi OSK si ai Farului Constanta a avut loc duminica dupa-amiaza in zona stadionului din Sfantu Gheorghe. Jandarmii au legitimat 13 persoane, iar cinci au fost amendate, dupa ce schimbul de replici dintre suporterii celor doua echipe au degenerat in violenta fizica.Unul dintre reprezentantii galeriei Sepsi OSK, prezent la fata locului in momentul intamplarii, spune ca vina celor petrecute apartine jandarmeriei."Incredibil in ce tara traim, ... citeste toata stirea