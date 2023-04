In perioada 17-23 aprilie, la Zagreb, in Croatia, a avut loc Campionatul European de lupte, competitie continentala la care clubul covasnean Sepsi-SIC a avut doua reprezentante, Incze Kriszta si Catalina Axente, ambele medaliate cu bronz.Prima, dintre cele doua sportive, care a intrat in concurs a fost Catalina Axente, in limitele categoriei 76 kg. Desi in calificari a trecut de Francy Raedelt (Germania), in sferturi a fost invinsa de Yasemin Adar (Turcia). Cum luptatoarea din Turcia a ajuns ... citeste toata stirea