In viata unui antrenor, rezultatele sunt cele care vorbesc, iar parcursul nu tocmai bun din Superliga, a dus la despartirea dintre Sepsi OSK si antrenorul Liviu Ciobotariu.Dupa plecarea lui Cristiano Bergodi, Liviu Ciobotariu a venit pe banca tehnica a lui Sepsi OSK si chiar la debutul intr-un meci oficial a dat lovitura, alb-rosii cucerind pentru a doua oara Super Cupa Romaniei. Apoi a urmat parcursul din Conference League, acolo unde Sepsi OSK a ajuns, in premiera, pana in faza de Play-Off, ... citeste toata stirea