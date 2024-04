Infrangere acasa, victorie in deplasare. Acesta a fost bilantul echipelor covasnene in etapa a 5-a din Play-Out-ul Ligii 3, Seria 5. Sepsi OSK II a fost invinsa pe propriul teren, in timp ce KSE Targu Secuiesc s-a impus in deplasare.Desi a primit vizita ultimei clasate, SR Brasov, Sepsi OSK II a fost invinsa cu rezultatul de 3-2, dupa o partida cu doua reprize diametral opuse ca evolutie. Alb-rosii au inceput foarte bine partida si dupa primul sfert de ora conduceau cu 2-0, prin golurile ... citește toată știrea