Infrangere drastica in fata FCSB

FCSB a urcat pe primul loc in Superliga de fotbal, dupa ce a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 3-0 (3-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in etapa a 26-a.Campioana a marcat golurile in prima jumatate de ora, prin Daniel Birligea (8, 15) si Risto Radunovic (27). FCSB si-a creat si alte ocazii de gol, dar nu a mai concretizat niciuna, iar in repriza secunda a redus turatia motoarelor. FCSB a mai marcat prin Mihai Popescu (35), dar golul a fost anulat de ... citește toată știrea