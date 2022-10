Infrangere in Divizia A, succes la Junioare 1

In etapa a 5-a din Divizia A, Seria B, la handbal feminin, CNE Sfantu Gheorghe a suferit prima infrangere stagionala, in schimb la Junioare 1 Sepsi-SIC continua seria invincibilitatii.In Sala Sporturilor Szabo Kati din Sfantu Gheorghe, echipa Centrului National de Excelenta a primit vizita Coronei Brasov, una dintre cele mai puternice trupe din serie, in fata careia a cedat cu rezultatul de 38-19 (16-9). Principala marcatoare a fost Denisa Pavel, cu sase goluri inscrise brasovencelor. Aceasta ... citeste toata stirea