Infrangere la limita

In etapa a 25-a din Superliga, Sepsi OSK a cedat la limita, rezultat 1-0, pe Arena Nationala, in fata celor de la FCSB, si a coborat pe pozitia a saptea in clasament.In ciuda numeroaselor absente, Sepsi OSK a inceput curajos pe Arena Nationala. Aganovici, Ciobotariu si Paun au dat emotii defensivei gazdelor, cu toate acestea FCSB a fost cea care a marcat. Alhassan i-a pasat in careu lui Baluta, si acesta l-a invins pe Niczuly. In replica, la doua degajari gresite, Oroian si Kallaku puteau sa ... citește toată știrea