Sepsi-SIC a evoluat in deplasare la FK Odorheiu Secuiesc, in etapa a 6-a din Liga 1 la futsal, si a inregistrat cea mai severa infrangere de la inceputul sezonului.Avand in fata o echipa mai puternica si mai experimentata, Sepsi-SIC a pierdut cu rezultatul de 8-1 in deplasare la FK Odorheiu Secuiesc. Unicul gol pentru trupa din Sfantu Gheorghe l-a reusit Szocs. Antrenorul-jucator Manya Szabolcs a ... citeste toata stirea