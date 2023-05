In Liga 3 a fost programata o etapa intermediara, in Seria 5, ambele echipe covasnene fiind invinse, Sepsi OSK 2 in deplasare la Brasov, iar KSE Targu Secuiesc pe propriul teren de AFC Odorheiu Secuiesc.Sepsi OSK 2 a suferit a treia infrangere consecutiva in faza de Play-Out. Dupa ce au pierdut cu CS Paulesti, apoi, chiar pe propriul teren, cu KSE Targu Secuiesc, de aceasta data elevii lui Valentin Suciu au cedat la Brasov. Kids Tampa Brasov s-a impus cu rezultatul de 1-0, unicul gol fiind ... citeste toata stirea