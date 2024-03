Infrangeri in ultima etapa din sezonul regulat

In ultima etapa din sezonul regulat al Ligii 3 la fotbal, ambele echipe covasnene prezente in Seria 5 au fost invinse, Sepsi OSK II la Campulung Muscel, iar KSE Targu Secuiesc la Rasnov.Sepsi OSK II s-a deplasat pe terenul liderului, AFC Campulung Muscel, acolo unde a fost invinsa cu rezultatul de 4-1. Gazdele au deschis scorul dintr-un penalty, dar dupa pauza prin reusita lui Coman alb-rosii au egalat. Muscelenii, insa, au avut nevoie de doar patru minute in care au marcat de trei ori si au ... citește toată știrea